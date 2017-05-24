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Взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы рассмотрено на белорусско-российских межмидовских консультациях

25.05.2017 18:01 — Новости Политики | БелТА  
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25 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы рассмотрено 25 мая в Москве во время очередного раунда белорусско-российских межмидовских консультаций по общеевропейской проблематике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На консультациях белорусскую делегацию возглавил начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

"В ходе консультаций стороны обсудили взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы, развитие диалога с Европейским союзом и НАТО", - отметили в МИД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На консультациях белорусскую делегацию возглавил начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента...

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