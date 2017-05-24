|
Взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы рассмотрено на белорусско-российских межмидовских консультациях
25.05.2017 18:01 — Новости Политики | БелТА
25 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы рассмотрено 25 мая в Москве во время очередного раунда белорусско-российских межмидовских консультаций по общеевропейской проблематике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На консультациях белорусскую делегацию возглавил начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.
"В ходе консультаций стороны обсудили взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы, развитие диалога с Европейским союзом и НАТО", - отметили в МИД.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимодействие по линии ОБСЕ и Совета Европы рассмотрено на белорусско-российских межмидовских консультациях
На консультациях белорусскую делегацию возглавил начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии