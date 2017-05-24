МИД Беларуси и Казахстана обсудили информационное обеспечение мероприятий

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-казахстанских межмидовских консультаций по вопросам информационного обеспечения внешнеполитических мероприятий и взаимодействия со средствами массовой информации прошел в Астане 24 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Обсуждены вопросы содержательного наполнения и технической организации информационной работы внешнеполитических ведомств двух стран, обеспечения значимых международных мероприятий. Рассмотрена тематика позиционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на информационных площадках третьих стран.

Стороны обменялись опытом информационного сопровождения астанинского процесса по поиску путей мирного урегулирования сирийского кризиса, а также работы минской переговорной площадки по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Кроме того, обсуждены современные стандарты взаимодействия пресс-служб внешнеполитических ведомств со средствами массовой информации и широкой аудиторией, включая использование инструментов цифровой дипломатии.

В МИД также проинформировали о мероприятиях, состоявшихся сегодня на базе Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Казахстана. На встрече с руководством службы был изучен казахстанский опыт централизованной организации взаимодействия госорганов со СМИ, привлечения экспертного сообщества к обсуждению наиболее значимых информационных поводов, вовлечения в информационную деятельность на национальном уровне руководства регионов страны. С участием представителей информационного агентства "Казинформ" стороны обменялись мнениями о путях интенсификации контактов между журналистским и экспертным сообществом двух стран.-0-