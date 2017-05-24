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Лукашенко назначил двух судей Верховного суда
25.05.2017 19:42 — Новости Политики | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух судей Верховного суда. Это предусмотрено указом №185 "О назначении и освобождении судей", который глава государства подписал 25 мая, сообщили БЕЛТА в
Судьей Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначен Андрей Плотников.
Кроме того, судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначена Ольга Синкевич.-0-
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Судьей Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначен Андрей Плотников.
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