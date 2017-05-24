25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух судей Верховного суда. Это предусмотрено указом №185 "О назначении и освобождении судей", который глава государства подписал 25 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Судьей Верховного суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначен Андрей Плотников.

Кроме того, судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания назначена Ольга Синкевич.-0-