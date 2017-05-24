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Кобяков и Медведев обсудили в Казани актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия

25.05.2017 21:56 — Новости Политики | БелТА  
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Кобяков и Медведев обсудили в Казани актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия

25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили сегодня в Казани актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.

"В Казани прошла встреча глав правительств Беларуси и России. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия", - проинформировал Владислав Сычевич.

Андрей Кобяков 25-26 мая посещает Казань с рабочим визитом.-0-

 
 
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"В Казани прошла встреча глав правительств Беларуси и России. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского...

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