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Кобяков и Медведев обсудили в Казани актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия
25.05.2017 21:56 — Новости Политики | БелТА
25 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили сегодня в Казани актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.
"В Казани прошла встреча глав правительств Беларуси и России. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия", - проинформировал Владислав Сычевич.
Андрей Кобяков 25-26 мая посещает Казань с рабочим визитом.-0-
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"В Казани прошла встреча глав правительств Беларуси и России. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского...
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