Фигурант «Дела патриотов»: в СИЗО-1 не хватает белорусскоязычной литературы

24 мая стало известно о продлении избранной меры пресечения в отношении нескольких фигурантов дела “о подготовке массовых беспорядков”.

Так, Андрей Дундуков, задержанный 21 марта и находящийся в СИЗО-1, останется под стражей еще на четыре месяца, Владимир Федоров, задержанный 29 марта и находящийся в СИЗО КГБ, – на два месяца. Также на два месяца продлили нахождение в СИЗО-1 задержанным 21 марта Сергею Стрибульскому и Александру Евдахо, сообщает «Вясна» .

Всего на сегодняшний день лишь в заключении остаются 16 обвиняемых по делу «Белого легиона», также известному как «Дело патриотов».

Также 19 мая стало известно, что руководство СИЗО-1 отказалось принять от Союза белорусских писателей книги, поскольку «фонд библиотеки учреждения в полной мере обеспечен книгами, в том числе и на белорусском языке». Однако, как сообщает заключенный этого СИЗО-1, историк Александр Зимницкий, ему не хватает белорусскоязычной и художественной литературы на историческую тематику. Об этом он пишет в письмах своим друзьям и знакомым, отрывки из которых приводим ниже.

“Як сапраўды беларус да ўсяго прызвычаіўся. … Памяшканне утульнае (і што цешыць гістфакаўскую душу – нават гістарычнае), рэгулярныя прагулкі і, хоць беднаватая на гістарычную, нармальная мастацкая бібліятэка”.

“Дзякуй табе вялікі за падпіску на выданні, менавіта беларускамоўнай літаратуры мне тут троху не хапае (прынамсі попытам тут карыстаўся Караткевіч – я яго тыдзень чакаў), што ўказвае на высокі культурны ўзровень установы. Толькі вышлі, калі ласка, квітанцыі, гэта галоўная ўмова тут, каб атрымоўваць выданні”.

“Дзякуй за падтрымку! Гэта, мо, той момант, калі можна зразумець, што такое беларуская салідарнасць”.

“Што такое два месяцы за кратамі такога маленькага беларуса, як я, у параўнанні з лёсам і гісторыяй нашага народу? Усё будзе :) Жыццё трывае!”

Справка БДГ : Алесь Зимницкий - 25-летний научный сотрудник Национального исторического музея и аспирант Республиканского института высшей школы, уроженец Докшицкого района. 24 марта он приехал домой к родителям в Докшицкий район. Затем ему позвонили и сообщили, что в его комнате в общежитии прошел обыск. 27 марта он направился на работу в Минск, а 28 марта был вызван на беседу в КГБ. С тех пор он находится в заключении.

Напомним, 21 марта в ходе самых массовых за последнее время социальных протестов в Беларуси президент Беларуси Александр Лукашенко в Могилеве заявил , что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившей свою деятельности бывшей военно-патриотической организации «Белый легион» (отсюда и название - "Дело патриотов").

А государственные СМИ Беларуси стали пугать граждан арестованными. Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».

Эксперты полагают , что «спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста», «нагнетают атмосферу страха, чтобы сбить волну социальных протестов».