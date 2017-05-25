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Фигурант «Дела патриотов»: в СИЗО-1 не хватает белорусскоязычной литературы
25.05.2017 19:09 — Новости Политики | БДГ
24 мая стало известно о продлении избранной меры пресечения в отношении нескольких фигурантов дела “о подготовке массовых беспорядков”.
Так, Андрей Дундуков, задержанный 21 марта и находящийся в СИЗО-1, останется под стражей еще на четыре месяца, Владимир Федоров, задержанный 29 марта и находящийся в СИЗО КГБ, – на два месяца. Также на два месяца продлили нахождение в СИЗО-1 задержанным 21 марта Сергею Стрибульскому и Александру Евдахо, сообщает
Всего на сегодняшний день лишь в заключении остаются 16 обвиняемых по делу «Белого легиона», также известному как «Дело патриотов».
Также 19 мая стало известно, что руководство СИЗО-1
“Як сапраўды беларус да ўсяго прызвычаіўся. … Памяшканне утульнае (і што цешыць гістфакаўскую душу – нават гістарычнае), рэгулярныя прагулкі і, хоць беднаватая на гістарычную, нармальная мастацкая бібліятэка”.
“Дзякуй табе вялікі за падпіску на выданні, менавіта беларускамоўнай літаратуры мне тут троху не хапае (прынамсі попытам тут карыстаўся Караткевіч – я яго тыдзень чакаў), што ўказвае на высокі культурны ўзровень установы. Толькі вышлі, калі ласка, квітанцыі, гэта галоўная ўмова тут, каб атрымоўваць выданні”.
“Дзякуй за падтрымку! Гэта, мо, той момант, калі можна зразумець, што такое беларуская салідарнасць”.
“Што такое два месяцы за кратамі такога маленькага беларуса, як я, у параўнанні з лёсам і гісторыяй нашага народу? Усё будзе :) Жыццё трывае!”
Справка БДГ: Алесь Зимницкий - 25-летний научный сотрудник Национального исторического музея и аспирант Республиканского института высшей школы, уроженец Докшицкого района. 24 марта он приехал домой к родителям в Докшицкий район. Затем ему позвонили и сообщили, что в его комнате в общежитии прошел обыск. 27 марта он направился на работу в Минск, а 28 марта был вызван на беседу в КГБ. С тех пор он находится в заключении.
Напомним, 21 марта в ходе самых массовых за последнее время социальных протестов в Беларуси президент Беларуси Александр Лукашенко в Могилеве
Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации
А государственные СМИ Беларуси
Эксперты
Правозащитники
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24 мая стало известно о продлении избранной меры пресечения в отношении нескольких фигурантов дела “о подготовке массовых беспорядков”.
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