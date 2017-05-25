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Лукашенко: белорусско-грузинские связи с каждым годом крепнут

26.05.2017 07:05 — Новости Политики | БелТА  
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26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили с национальным праздником - Днем независимости этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что белорусско-грузинские связи с каждым годом крепнут, наполняясь новыми инициативами и направлениями сотрудничества. Александр Лукашенко выразил уверенность, что конструктивные отношения между Беларусью и Грузией, основанные на принципах дружбы, взаимопонимания и равноправного диалога, будут и в дальнейшем активно развиваться на благо двух государств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко выразил уверенность, что конструктивные отношения между Беларусью и Грузией, основанные на принципах дружбы, взаимопонимания и равноправного...

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