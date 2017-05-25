Президенты Беларуси и Израиля обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипотношений

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с 25-летием установления белорусско-израильских дипломатических отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За четверть столетия мы наладили устойчивые партнерские связи по различным направлениям - от торгового сотрудничества до кооперации в сфере информационных технологий, - подчеркнул глава государства. - Отношения между нашими народами, которые всегда отличались взаимным уважением, начались задолго до официального создания современных государств. Именно богатая многовековая история совместного проживания белорусов и евреев на белорусской земле, тесное переплетение человеческих судеб и их трагичность на фоне событий Второй мировой войны являются тем крепким фундаментом, который объединяет две страны".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести белорусско-израильское взаимодействие на качественно новый уровень.

В свою очередь Президент Израиля в своем послании главе белорусского государства отметил, что между двумя странами установились теплые дружественные отношения, которые получили развитие во всех сферах сотрудничества. Он уверен, что в дальнейшем двусторонние связи еще больше укрепятся.-0-