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"Молодежь. Взгляд в будущее" - Лукашенко пообщается со школьниками в неформальной атмосфере

26.05.2017 08:50 — Новости Политики | БелТА  
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"Молодежь. Взгляд в будущее" - Лукашенко пообщается со школьниками в неформальной атмосфере
Во время экскурсии школьников по Дворцу Независимости

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии завершения учебного года посетит одну из школ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства ознакомится с развитием системы общего среднего образования, осмотрит выставку достижений детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры - формула успеха".

На базе учебного заведения пройдет встреча Александра Лукашенко с учащимися под названием "Молодежь. Взгляд в будущее". Школьники в неформальной атмосфере смогут пообщаться с Президентом, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться предложениями.

Всего на встречу с главой государства приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12-17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

В качестве места проведения мероприятия выбрана средняя школа № 61 города Минска.

Накануне для школьников организовали экскурсию по одному из современных символов белорусской государственности и суверенитета - Дворцу Независимости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства ознакомится с развитием системы общего среднего образования, осмотрит выставку достижений детского и молодежного движения "Лидерские...

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