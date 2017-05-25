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"Молодежь. Взгляд в будущее" - Лукашенко пообщается со школьниками в неформальной атмосфере
26.05.2017 08:50 — Новости Политики | БелТА
Во время экскурсии школьников по Дворцу Независимости
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии завершения учебного года посетит одну из школ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства ознакомится с развитием системы общего среднего образования, осмотрит выставку достижений детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры - формула успеха".
На базе учебного заведения пройдет встреча Александра Лукашенко с учащимися под названием "Молодежь. Взгляд в будущее". Школьники в неформальной атмосфере смогут пообщаться с Президентом, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться предложениями.
Всего на встречу с главой государства приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12-17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.
В качестве места проведения мероприятия выбрана средняя школа № 61 города Минска.
Накануне для школьников организовали экскурсию по одному из современных символов белорусской государственности и суверенитета - Дворцу Независимости.-0-
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Глава государства ознакомится с развитием системы общего среднего образования, осмотрит выставку достижений детского и молодежного движения "Лидерские...
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