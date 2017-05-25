Лукашенко: в вопросе начала учебных занятий в школах главным должно быть здоровье детей

26 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В вопросе начала учебных занятий в школах главным должно быть здоровье детей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая одну из минских школ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны определиться, чего мы от этого (переноса начала учебных занятий. - Прим. БЕЛТА) хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель - здоровье детей и способность усваивать материал", - заявил глава государства.

Александру Лукашенко была представлена информация, согласно которой 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8.30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений - с 8 утра.

"Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену", - доложил министр образования Игорь Карпенко.

По его словам, сложности возникают у школ, где учебный процесс организован в две смены, но соответствующие вопросы решаются в том числе за счет некоторого сокращения времени перемен.-0-