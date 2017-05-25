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Еврокомиссар: диалог с Беларусью невозможен, пока не доказана безопасность БелАЭС
26.05.2017 11:05 — Новости Политики | БДГ
Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.
Как передает
«Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Беларусью, поэтому я считаю, что Беларусь понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу», – сказал Шефчович, отвечая на вопросы членов сейма Литвы на пленарном заседании парламента.
«Комитет подготовит рекомендации, и в них, без сомнения, будет написано, что что-то нужно улучшить, что-то нужно усовершенствовать, а также что нужно придерживаться положений о безопасности. Так что я соглашусь, что сейчас мы находимся на очень важном этапе», - заявил замглавы Еврокомиссии.
Напомним, что 4 мая
По плану документ должен быть готов до 31 августа,
В феврале во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также
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Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.
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