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Еврокомиссар: диалог с Беларусью невозможен, пока не доказана безопасность БелАЭС

26.05.2017 11:05 — Новости Политики | БДГ  
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Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.

Как передает delfi.lt, еврокомиссар по энергетике потребовал от белорусских властей провести новые тесты станции в Островце, чтобы доказать, что станция безопасна.

«Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Беларусью, поэтому я считаю, что Беларусь понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу», – сказал Шефчович, отвечая на вопросы членов сейма Литвы на пленарном заседании парламента.

«Комитет подготовит рекомендации, и в них, без сомнения, будет написано, что что-то нужно улучшить, что-то нужно усовершенствовать, а также что нужно придерживаться положений о безопасности. Так что я соглашусь, что сейчас мы находимся на очень важном этапе», - заявил замглавы Еврокомиссии.

Напомним, что 4 мая была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено.

По плану документ должен быть готов до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства. Параллельно готовится еще один доклад о безопасности БелАЭС — по итогам стресс-тестов. Доклад будет впоследствии передан в Европейскую комиссию и белорусские чиновники пообещали опубликовать результаты для широкой общественности.

В феврале  во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также высказалась по поводу белорусской атомной станции. Позднее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.

 
 
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Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.

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