Еврокомиссар: диалог с Беларусью невозможен, пока не доказана безопасность БелАЭС

Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.

Как передает delfi.lt , еврокомиссар по энергетике потребовал от белорусских властей провести новые тесты станции в Островце, чтобы доказать, что станция безопасна.

«Очень важно, чтобы были проведены соответствующие стандартам ЕС стресс-тесты в самых неблагоприятных условиях. Без этих тестов мы не можем разморозить этот энергетический диалог с ними и это, без сомнения, ограничивает наши возможности сотрудничать с Беларусью, поэтому я считаю, что Беларусь понимает, с какой серьезностью мы относимся к этому вопросу», – сказал Шефчович, отвечая на вопросы членов сейма Литвы на пленарном заседании парламента.

«Комитет подготовит рекомендации, и в них, без сомнения, будет написано, что что-то нужно улучшить, что-то нужно усовершенствовать, а также что нужно придерживаться положений о безопасности. Так что я соглашусь, что сейчас мы находимся на очень важном этапе», - заявил замглавы Еврокомиссии.

Напомним, что 4 мая была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено.

По плану документ должен быть готов до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства. Параллельно готовится еще один доклад о безопасности БелАЭС — по итогам стресс-тестов. Доклад будет впоследствии передан в Европейскую комиссию и белорусские чиновники пообещали опубликовать результаты для широкой общественности.