26 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает молодежь искать счастье прежде всего на родине. Об этом он заявил сегодня на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно под нашим небом - Беларуси - вы сможете быть в полной степени счастливыми и осуществить свою мечту", - уверен белорусский лидер.

Он отметил, что, конечно, можно уехать и за границу, как делают некоторые. "Мы никого не удерживаем", - добавил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает практика, потом может быть достаточно сложно вновь интегрироваться в родную страну, найти свое место в обществе. "Главное - это твоя земля, на которой ты родился. Поэтому я вам советую не как Президент, а как человек: не теряйте своей земли! Живите на ней и старайтесь сделать что-то для той земли, на которой вы родились. Для тех людей, благодаря которым вы, возможно, станете великими и лидерами", - призвал глава государства.

"Вы - наша надежда, богатство страны. И мы обязаны сделать и будем делать все для того, чтобы вы прижились на этой земле, чтобы вы ценили эту землю и защищали", - заверил Александр Лукашенко.

Он также упомянул об инициаторах перспективных и интересных молодежных проектов в различных регионах Беларуси. "Это заслуживает не только поддержки, но уже уважения. Эти люди делают то великое, что поднимает страну, что наполняет содержанием всю нашу жизнь. Если будут реализованы эти и другие проекты, они принесут мировую славу Беларуси", - сказал глава государства.-0-