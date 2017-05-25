В Беларуси учрежден институт национального координатора по достижению Целей устойчивого развития

Марианна Щеткина

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая подписал указ №181 "О национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом в Беларуси создан институт национального координатора. Его образование свидетельствует о стремлении Беларуси к достижению Целей устойчивого развития, согласованных главами государств мира на Саммите ООН 2015 года.

Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития назначена заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина.-0-