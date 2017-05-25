Лукашенко: задания на ЦТ уже в нынешнем году будут полностью соответствовать школьной программе

26 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Задания на централизованном тестировании для поступления в вузы уже в нынешнем году будут полностью соответствовать школьной программе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня работаем над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр пообещал мне, что абсолютно все тесты будут ориентированы на школьные программы. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе", - заверил глава государства.

Он отметил, что ранее для составления тестов приглашали представителей научных кругов, которые делали это на своем уровне. "И мы получили, что все наши педагоги (ваши учителя) летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать. Не учиться чему-то, логически мыслить, а зубрить, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что в какой-то степени от тестов откажутся, особенно это касается поступления на творческие специальности. "Мы это сделали еще раньше, но будем расширять. Потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте преподаватель не видит человека. Это плохо", - уверен глава государства.-0-