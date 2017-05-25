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Марианна Щеткина получила новое задание

26.05.2017 12:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Заместитель председателя Совета Республики  Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина указом президента Беларуси Александр Лукашенко назначена Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. 

"Институт Национального координатора образован с целью продемонстрировать стремление Беларуси к достижению Целей устойчивого развития, согласованных главами государств мира на Саммите ООН 2015 года", — отметили в пресс-службе президента, комментируя принятие главой государства указа №181. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Заместитель председателя Совета Республики  Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина указом президента Беларуси Александр...

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