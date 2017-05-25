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Минский девятиклассник продемонстрировал Лукашенко собственноручно собранный 3D-принтер

26.05.2017 12:29 — Новости Политики | БелТА  
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Минский девятиклассник продемонстрировал Лукашенко собственноручно собранный 3D-принтер
Александру Лукашенко и Данила Елисеев

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся минской гимназии №6 Данила Елисеев сегодня на выставке достижений детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры - формула успеха", которая развернулась в средней школе №61, продемонстрировал Президенту Беларуси Александру Лукашенко собственноручно собранный 3D-принтер, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам подростка, данная модель - бюджетная (стоимость всего около $250), однако она не уступает дорогим промышленным аналогам. Данила Елисеев собрал свой 3D-принтер в домашних условиях и уже успел договориться с поставщиками о приобретении у них необходимых деталей. По его словам, спрос на изобретение есть.

Александр Лукашенко поинтересовался у девятиклассника, может ли он создавать более мощные модели, которые будут печатать различными материалами и несколькими цветами. Гимназист признался, что в данный момент работает над этим.

"Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь", - поручил Президент. Глава государства также сказал, что юному конструктору предоставят поддержку, если он обучит этому производству и других людей. "Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать", - добавил он.

На выставке достижений учащиеся из различных регионов Беларуси рассказали главе государства о реализуемых в их школах и гимназиях проектах, продемонстрировали собственные разработки и изобретения.

Александр Лукашенко также посетил школьный музей государственности. Президент поручил передать учреждению образования Слуцкий пояс для расширения экспозиции, а затем по просьбе ребят сфотографировался с ними на память.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь", - поручил Президент. Глава государства также сказал, что...

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