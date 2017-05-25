Лукашенко и хоккей: нет хлеба, так хотя бы зрелища

Хотя белорусские власти и встающие на их сторону функционеры из международных спортивных организаций и заявляют, что спорт вне политики , в самой Беларуси он уже давно не просто политика – в Беларуси он уже давно стал частью государственной идеологии.

Но вместо этого, по словам президента Александра Лукашенко, « в хоккее провал , в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал», хоккейная сборная проваливает Олимпийский квалификационный турнир и второй год подряд балансирует на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира. И дело, считает он, не в том, что кому-то недоплатили или не профинансировали, что совершенно посторонние для спорта люди пытаются им командовать, а в том, что «просто зажрались в некоторых видах спорта».

А ведь «спорт - это величайшая идеология». «Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - негодует президент.

По его мнению, если национальная команда играет плохо, то такое и настроение у миллионов людей, « хорошо - это воодушевляет ». И вот глава государства продолжает пытаться вручную настроить игру белорусских хоккеистов, назначает руководить хоккеем вместо бывшего главного пограничника теперь уже бывшего главу Минской области (ни то, ни другое не имеет непосредственного отношения к хоккею) и тем самым получить идеологические бонусы от любителей этого вида спорта.

«Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы», - уверен он.

Но все равно, хотя в хоккей и вкладывается 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников, но «вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются ». А ведь впереди еще и домашний Чемпионат мира 2021 года , на котором тоже не хочется упасть в грязь лицом.

Вместе с тем, как отметил в комментарии БДГ исполнительный директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы Дмитрий Кухлей, «белорусское руководство уже несколько лет не может исправить ситуацию в любой сфере, за которую оно берется». А хоккей является излюбленным видом спорта для главы государства, и за 23 года его руководства страной туда были направлены большие средства. В частности, эксперт напомнил о ледовых дворцах, «которые строились в период щедрой поддержки Россией белорусской экономики за счет нефтегазовой ренты».

«Теперь же мы видим системный кризис белорусского социально-экономической модели, что, скорее всего, обвалило рейтинги государственных институтов. Белорусы перестали верить первому руководителю государства, который не способен найти выход из экономического кризиса. И даже в своем любимом виде спорта - хоккее - провалы. Это еще больше подрывает авторитет президента», - уверен собеседник.

По его словам, еще со времен Римской империи многие руководители стремились удержать власть над народом политикой, которая очерчивается как подкуп граждан "хлебом и зрелищами". «Но хлеба становится все меньше, а зрелища все более провальные. Но хотя бы один из этих элементов быть должен», - подчеркнул Дмитрий Кухлей.

По его мнению, власти страны решили сделать ставку на зрелища и еще больше вложить в развитие хоккея, тем более что в 2021 году планируется проведение в Минске вместе с Ригой чемпионата мира по этому виду спорта. «Вместо развития экономики белорусские власти будут представлять своим гражданам это событие как очевидный успех и признание официального Минска среди развитых стран мира. Скорее всего, это будет иметь какой-то краткосрочный эффект на настроения населения благодаря государственной пропаганде», - полагает директор Института.

При этом он напомнил, что протесты в Бразилии во время проведения там чемпионата мира по футболу в 2014 года показали, «что голодный народ не будет терпеть капризы своего руководства». Не исключает эксперт и то, что «белорусский народ может также испортить своему руководству "пир во время чумы", если экономическая ситуация будет и дальше ухудшаться, а расходы лягут на плечи налогоплательщиков очередными поборами».

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