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Лукашенко и хоккей: нет хлеба, так хотя бы зрелища
26.05.2017 13:01 — Новости Политики | БДГ
Хотя белорусские власти и встающие на их сторону функционеры из международных спортивных организаций и заявляют, что
Но вместо этого, по словам президента Александра Лукашенко, «
А ведь «спорт - это величайшая идеология». «Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - негодует президент.
По его мнению, если национальная команда играет плохо, то такое и настроение у миллионов людей, «
«Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы», - уверен он.
Но все равно, хотя в хоккей и вкладывается 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников, но «вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр
Вместе с тем, как отметил в комментарии БДГ исполнительный директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы Дмитрий Кухлей, «белорусское руководство уже несколько лет не может исправить ситуацию в любой сфере, за которую оно берется». А хоккей является излюбленным видом спорта для главы государства, и за 23 года его руководства страной туда были направлены большие средства. В частности, эксперт напомнил о ледовых дворцах, «которые строились в период щедрой поддержки Россией белорусской экономики за счет нефтегазовой ренты».
«Теперь же мы видим системный кризис белорусского социально-экономической модели, что, скорее всего, обвалило рейтинги государственных институтов. Белорусы перестали верить первому руководителю государства, который не способен найти выход из экономического кризиса. И даже в своем любимом виде спорта - хоккее - провалы. Это еще больше подрывает авторитет президента», - уверен собеседник.
По его словам, еще со времен Римской империи многие руководители стремились удержать власть над народом политикой, которая очерчивается как подкуп граждан "хлебом и зрелищами". «Но хлеба становится все меньше, а зрелища все более провальные. Но хотя бы один из этих элементов быть должен», - подчеркнул Дмитрий Кухлей.
По его мнению, власти страны решили сделать ставку на зрелища и еще больше вложить в развитие хоккея, тем более что в 2021 году планируется проведение в Минске вместе с Ригой чемпионата мира по этому виду спорта. «Вместо развития экономики белорусские власти будут представлять своим гражданам это событие как очевидный успех и признание официального Минска среди развитых стран мира. Скорее всего, это будет иметь какой-то краткосрочный эффект на настроения населения благодаря государственной пропаганде», - полагает директор Института.
При этом он напомнил, что протесты в Бразилии во время проведения там чемпионата мира по футболу в 2014 года показали, «что голодный народ не будет терпеть капризы своего руководства». Не исключает эксперт и то, что «белорусский народ может также испортить своему руководству "пир во время чумы", если экономическая ситуация будет и дальше ухудшаться, а расходы лягут на плечи налогоплательщиков очередными поборами».
Фото sport-tv.by
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Хотя белорусские власти и встающие на их сторону функционеры из международных спортивных организаций и заявляют, что
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