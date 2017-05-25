Кобяков и Карапетян обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Армении

Андрей Кобяков и Карен Карапетян

26 мая, Казань /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел сегодня встречу с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Встреча прошла в Казани на полях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьер-министры обсудили актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия в формате интеграционных структур.

Андрей Кобяков 25-26 мая находится с рабочим визитом в Казани. Сегодня здесь проходят заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета.-0-