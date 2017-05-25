Минские гимназисты удивили Президента макетами утраченных памятников архитектуры

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся архитектурно-художественной гимназии №75 города Минска в рамках проекта "Нам засталася спадчына" воссоздают в макетах старинные, в том числе утраченные памятники архитектуры. Свои работы они продемонстрировали сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко на выставке достижений детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры - формула успеха" в средней школе №61, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы восстанавливаем то, чего на данный момент уже не существует. Это памятники архитектуры, которые были разрушены людьми, временем или войнами. Некоторые из них сейчас находятся на реставрации. Например, от огромного усадебного комплекса Павлиново остался один полуразрушенный дом, а от "белорусского Версаля" - усадебного ансамбля Щорсы фактически ничего не сохранилось", - увлеченно рассказывают гимназистки Анна Гамезо и Надежда Фролова.

Макеты создаются по старым документам и фотографиям, искать которые учащимся приходилось и в зарубежных источниках. Некоторые строения были восстановлены даже на основе воспоминаний людей, которые некогда служили и работали в тех местах. В работе учащиеся используют картон и подручные материалы, а размеры некоторых деталей не достигают даже миллиметра.

На выставке гимназисты показали, как выглядели усадебные комплексы Павлиново в Барановичском районе, Щорсы в Новогрудском районе, усадьба Блонь Бонч-Осмоловских. Всего ими воссоздано более 30 объектов, большинство макетов выставлены в краеведческих музеях.

"Мы занимаемся этим, чтобы люди знали и помнили свою историю. Верим, что наша работа поможет восстановить историческое наследие нашей страны. Подтверждает это и внимательное отношение государства к этой теме. Примером может стать Мирский замок и Несвижский дворец", - отметили гимназистки.

Александр Лукашенко, ознакомился с работами ребят, искренно удивился их качеству и совершенству. "Красотища, бери и строй!" - восхитился он. По словам Президента, в нынешних условиях и при современных технологиях эти объекты несложно восстановить.-0-