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Парламенты Беларуси и Эквадора будут обмениваться законотворческим опытом и укреплять торговые связи
26.05.2017 14:37 — Новости Политики | БелТА
Во время встречи
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламенты Беларуси и Эквадора намерены обмениваться законотворческим опытом и содействовать укреплению торгово-экономических связей. Речь об этом шла в Кито на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем Национальной ассамблеи Эквадора Хосе Серрано Салгадо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.
Владимир Андрейченко передал коллеге поздравительное послание от имени руководства Национального собрания Беларуси с избранием на пост председателя Национальной ассамблеи Эквадора.
Руководители парламентов обсудили вопросы расширения нормативно-правовой базы белорусско-эквадорских отношений, координации ратификации подписанных соглашений, взаимодействия делегаций двух стран в Латиноамериканском парламенте и по линии групп дружбы, в налаживании связей на уровне регионов. "С обеих сторон отмечена заинтересованность в обмене опытом законотворческой деятельности, содействии укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей", - проинформировали в пресс-службе.
Собеседники выразили уверенность, что парламентарии совместными усилиями смогут активно содействовать развитию всего спектра двусторонних отношений.-0-
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Парламенты Беларуси и Эквадора будут обмениваться законотворческим опытом и укреплять торговые связи
"С обеих сторон отмечена заинтересованность в обмене опытом законотворческой деятельности, содействии укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей", -...
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