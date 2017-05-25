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Парламенты Беларуси и Эквадора будут обмениваться законотворческим опытом и укреплять торговые связи

26.05.2017 14:37 — Новости Политики | БелТА  
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Парламенты Беларуси и Эквадора будут обмениваться законотворческим опытом и укреплять торговые связи
Во время встречи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламенты Беларуси и Эквадора намерены обмениваться законотворческим опытом и содействовать укреплению торгово-экономических связей. Речь об этом шла в Кито на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем Национальной ассамблеи Эквадора Хосе Серрано Салгадо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Владимир Андрейченко передал коллеге поздравительное послание от имени руководства Национального собрания Беларуси с избранием на пост председателя Национальной ассамблеи Эквадора.

Руководители парламентов обсудили вопросы расширения нормативно-правовой базы белорусско-эквадорских отношений, координации ратификации подписанных соглашений, взаимодействия делегаций двух стран в Латиноамериканском парламенте и по линии групп дружбы, в налаживании связей на уровне регионов. "С обеих сторон отмечена заинтересованность в обмене опытом законотворческой деятельности, содействии укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей", - проинформировали в пресс-службе.

Собеседники выразили уверенность, что парламентарии совместными усилиями смогут активно содействовать развитию всего спектра двусторонних отношений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"С обеих сторон отмечена заинтересованность в обмене опытом законотворческой деятельности, содействии укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей", -...

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