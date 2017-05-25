Лукашенко поддержал идею создания молодежного парламента республики

Во время встречи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее" поддержал идею создания молодежного парламента республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас существуют молодежные палаты при областных советах депутатов и Минском городском совете. Есть инициатива создать республиканский молодежный парламент на базе Совета Республики.

"Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас в определенные дни запускали в Палату представителей и Совет Республики. Работайте".-0-