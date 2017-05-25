ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поддержал идею создания молодежного парламента республики

26.05.2017 14:53 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко поддержал идею создания молодежного парламента республики
Во время встречи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее" поддержал идею создания молодежного парламента республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас существуют молодежные палаты при областных советах депутатов и Минском городском совете. Есть инициатива создать республиканский молодежный парламент на базе Совета Республики.

"Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас в определенные дни запускали в Палату представителей и Совет Республики. Работайте".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Парламенты Беларуси и Эквадора будут обмениваться законотворческим опытом и укреплять торговые связи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика