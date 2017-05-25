Лукашенко: легионеры в хоккее важны, но ставку будем делать на своих игроков

Александр Лукашенко

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легионеры в хоккее важны, но ставку в Беларуси будут делать на своих игроков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить, - сказал Александр Лукашенко. - Ставку мы будем делать на своих".

Глава государства обратил внимание на такой немаловажный факт, как размер заработной платы у иностранных хоккеистов: она составляет минимум $500 тыс. в год. "Это огромные деньги. Если дать $500 тыс. на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги", - подчеркнул он.

Кроме того, заметил Президент, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. "А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть "в пристежку". Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее", - убежден Александр Лукашенко.

Касаемо хоккейного клуба "Динамо-Минск", глава государства считает, что там хватит трех легионеров. "Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки - чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально", - отметил глава государства.

Президент добавил, что для повышения уровня белорусских хоккеистов будут поднимать престиж национального чемпионата. Участвовать в нем желают и команды из соседних стран, а это добавит соревновательности турниру и поможет белорусам стать сильнее.-0-