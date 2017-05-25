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Посол РФ в Литве: борьба против БелАЭС неразумна и непродуктивна
26.05.2017 15:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Посол России в Литве Александр Удальцов считает, что Литва и Беларусь могли бы сотрудничать, а не конфликтовать в вопросе строительства Белорусской АЭС в Островце, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik Алексей Филиппов
"До начала работы в Литве я работал в Калининграде, и мне два года подряд приходилось иметь дело с литовскими коллегами, которые так же активно и агрессивно протестовали против строительства АЭС в Калининграде, как это происходит сейчас в отношении белорусской АЭС", – заявил Удальцов в пятницу журналистам в Островце на площадке строительства БелАЭС.
Он отметил, что в Литве часто общается с простыми гражданами, а не только с чиновниками. "Не могу сказать, что население в Литве так уж активно протестует. Но причин для недовольства литовских чиновников я вижу несколько", – сказал дипломат.
По мнению Удальцова, одна из причин – неудача с запуском проекта по строительству АЭС в Висагинасе. Кроме того, подчеркнул российский дипломат, президент Литвы (Даля Грибаускайте – Sputnik) недавно назвала БелАЭС геополитическим проектом России. "То есть они усматривают в этом не энергетику, в политические вопросы", – пояснил он.
Удальцов также сказал, что именно в этот день литовский парламент пригласил дипломатов для обсуждения темы БелАЭС.
"Ведущаяся борьба неразумна и непродуктивна, на мой взгляд. Вместо конфронтации можно было бы вместе участвовать в этом проекте", – сказал Удальцов.
Дипломат добавил, что в Вильнюсе он каждый день говорит о том, что двум странам было бы разумнее вместе строить эту станцию.
БелАЭС строится поблизости от города Островец Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.
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После того как было заморожено строительство балтийской АЭС, Вильнюс перенес все свое недовольство на Беларусь.
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