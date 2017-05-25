Парламентская делегация Таиланда посетит Беларусь

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Таиланда будет находиться в Беларуси с 29 мая по 2 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

В программе пребывания - встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, а также Министерства экономики (при участии представителей Национального агентства инвестиций и приватизации и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей). С иностранными гостями проведет переговоры заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Планируется, что делегация примет участие в бизнес-форуме, который пройдет в Белорусской торгово-промышленной палате.-0-