Мирончик: спорные вопросы по БелАЭС должны решать эксперты

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Беларусь выступает за компетентный экспертный диалог по поводу строительства БелАЭС, заявил в пятницу журналистам начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол Литвы отказался от участия в туре дипломатов на БелАЭС

"Мы последовательно демонстрируем свою открытость, транспарентность, готовность к диалогу – в первую очередь к диалогу на экспертном уровне", – сказал Мирончик.

По его словам, МИД полагает, что если по строительству БелАЭС диалог между заинтересованными государствами будет вестись на уровне экспертов, его результат будет однозначно в пользу белорусского проекта и его дальнейшей реализации.

Как ранее сообщал Sputnik, представители дипломатической миссии Литвы в Беларуси, в том числе посол Андрюс Пулокас, отказались от участия в поездке иностранных дипломатов на строящуюся белорусскую атомную электростанцию.

Литва неоднократно выражала озабоченность по поводу различных инцидентов при строительстве АЭС. Кроме того, литовская сторона до сих пор призывает страны Балтии отказаться от приобретения электроэнергии с БелАЭС, которая, по мнению Вильнюса, возводится с многочисленными нарушениями.

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.