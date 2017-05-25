ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирончик: спорные вопросы по БелАЭС должны решать эксперты

26.05.2017 16:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Беларусь выступает за компетентный экспертный диалог по поводу строительства БелАЭС, заявил в пятницу журналистам начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС, передает корреспондент Sputnik.

Мирончик: спорные вопросы по БелАЭС должны решать эксперты
© Sputnik / Виктор Толочко
Посол Литвы отказался от участия в туре дипломатов на БелАЭС

"Мы последовательно демонстрируем свою открытость, транспарентность, готовность к диалогу – в первую очередь к диалогу на экспертном уровне", – сказал Мирончик.

По его словам, МИД полагает, что если по строительству БелАЭС диалог между заинтересованными государствами будет вестись на уровне экспертов, его результат будет однозначно в пользу белорусского проекта и его дальнейшей реализации.

Как ранее сообщал Sputnik, представители дипломатической миссии Литвы в Беларуси, в том числе посол Андрюс Пулокас, отказались от участия в поездке иностранных дипломатов на строящуюся белорусскую атомную электростанцию.

Литва неоднократно выражала озабоченность по поводу различных инцидентов при строительстве АЭС. Кроме того, литовская сторона до сих пор призывает страны Балтии отказаться от приобретения электроэнергии с БелАЭС, которая, по мнению Вильнюса, возводится с многочисленными нарушениями. 

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель белорусского внешнеполитического ведомства считает, что эксперты однозначно высказались бы за реализацию проекта станции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко об учебе младшего сына: обычная школа, обычный ученик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика