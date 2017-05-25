Во время встречи

26 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за более широкое использование белорусского языка, но без искусственного насаждения. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос относительно изучения исторических предметов в школе на белорусском языке. "Я категорический противник навязывания ученикам какого-то государственного языка - у нас их два - русский и белорусский. Человек сам должен определиться, на белорусском или русском он будет изучать, - сказал Президент. - Если вы меня спросите, а я как хотел бы... Я хотел бы, чтобы эти предметы изучались на белорусском языке. Мы больше общаемся, в том числе в быту, на русском языке. Белорусского языка в нашем быту не хватает. Плохо это или хорошо? Не знаю. Не думаю, что это катастрофа".

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что многие считают русский язык исключительно российским, но такой подход неверен. "Это наш язык. Мы на этом языке веками разговаривали. Язык - это живое. Нынешний русский язык совершенствовался из века в век. Он стал таким благодаря тому, что мы вложили в него душу, русские люди вложили в него душу, и украинцы не меньше. И даже те народы, которые меньше нашего разговаривали на русском языке. Мы погибали за этот язык. Это наш русский язык. Это великое достояние", - подчеркнул белорусский лидер.

"Правда в том, что у нас есть и другой язык, который нас отличает от других народов. Ведь государство и народ имеют определенные особенности, в том числе свой язык. Если у народа свой язык, значит, это - народ. У нас таких два. Мы богатые", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником того, чтобы искусственно что-то насаждать, иначе может возникнуть отторжение. "Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно", - отметил он.

Президент также привел яркие примеры того, почему ни в коем случае не стоит отказываться от русского языка. Так, на всех международных конференциях синхронный перевод осуществляется на ряд распространенных языков мира, и в их числе русский. Кроме того, русский язык содержит большой объем терминологии, особенно в сфере точных наук. "Давайте не будем терять то, на что наши предки положили жизнь. Зачем нам отказываться от этого?" - сказал белорусский лидер.

"Конечно, как Президент Беларуси я очень хотел бы, чтобы мы больше использовали белорусский язык", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-