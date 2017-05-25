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Лукашенко выразил соболезнования Президенту Египта в связи с жертвами обстрела автобуса в провинции Эль-Минья
26.05.2017 19:11 — Новости Политики | БелТА
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Египта Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших в результате обстрела автобуса в провинции Эль-Минья. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси с большой болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах среди паломников-христиан, - говорится в соболезновании. - Безжалостное убийство людей - преступление, которому никогда не будет прощения".
Глава государства выразил уверенность, что подобные действия не помешают избранному руководством Египта курсу на укрепление мира и стабильности в стране.-0-
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Лукашенко выразил соболезнования Президенту Египта в связи с жертвами обстрела автобуса в провинции Эль-Минья
"В Беларуси с большой болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах среди паломников-христиан, - говорится в соболезновании. - Безжалостное убийство людей -...
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