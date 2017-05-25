Президент выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал обстрел христиан-коптов в Египте безжалостным преступлением, которому никогда не будет прощения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В пятницу, 26 мая, в египетской провинции Эль-Минья произошло нападение на христиан-коптов: вооруженные люди расстреляли автобус, в котором находились паломники. В результате террористического акта погибли 26 человек, пострадали 23.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Египта Абдель Фаттаху Саиду Хусейну Халилу аль-Сиси, родным и близким погибших в результате обстрела автобуса в провинции Эль-Минья", — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что белорусы с большой болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах среди паломников-христиан. "Безжалостное убийство людей — преступление, которому никогда не будет прощения", — сказал президент.

Лукашенко выразил уверенность, что подобные действия не помешают избранному руководством Египта курсу на укрепление мира и стабильности в стране.