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26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 25 мая подписал указ №184 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", в соответствии с которым учреждены новые государственные награды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Система государственных наград Беларуси была сформирована с учетом богатого положительного опыта советской наградной системы, национальных интересов и приоритетов суверенной Беларуси. Существующая наградная система в целом является оптимальной, она принята народом, а перечень наград охватывает все основные сферы жизнедеятельности государства и общества и не требует кардинальных изменений.

Вместе с тем уточнение приоритетов социально-экономического развития страны, изучение общественного мнения, целесообразность единообразия в основных подходах к оценке заслуг граждан в странах ЕАЭС дают основания для непрерывного процесса оптимизации наградной системы - дополнения перечня государственных наград, уточнения статуса и внешнего вида существующих наград, уточнения порядка награждения государственными наградами.

С этой целью распоряжением Президента Беларуси была создана рабочая группа, задачей которой являлся всесторонний анализ национальной системы государственных наград и внесение главе государства предложений по ее совершенствованию.

В результате совместной работы всех заинтересованных государственных органов в Беларуси учреждены новые государственные награды. В частности, орден "За укрепление мира и дружбы", предназначенный исключительно для награждения высших должностных лиц иностранных государств (глав государств, правительств и парламентов) за значительные заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; орден Трудовой Славы, который позволит более дифференцированно оценивать результаты трудовой деятельности белорусских граждан в различных отраслях и прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве; медаль "За спасенную жизнь" - для награждения граждан, которые спасли человеческую жизнь, рискуя собственной, вне служебных обязанностей. Существующая до этого времени практика отмечать граждан за смелые и решительные действия по спасению людей в различных чрезвычайных ситуациях медалью "За отвагу" не соответствует историческому статусу этой награды, которая вручалась гражданам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

С учетом особой социальной значимости профессий учителя и врача возрождены существовавшие в советское время почетные звания "Народный учитель" и "Народный врач". Присвоение этих званий осуществляется при условии продолжительной (не менее 20 лет) и получившей всенародное признание профессиональной деятельности. Подобный шаг со стороны государства способствует не только повышению статуса поистине народных и массовых профессий учителя и врача, но и становится для людей этих профессий дополнительным моральным стимулом.

Одновременно по поручению главы государства доработан внешний вид ордена Дружбы народов и кардинально изменен дизайн медали Франциска Скорины.

Лица, удостоенные Благодарности Президента, теперь будут получать и специальный нагрудный знак. Данный знак является внешним отличительным признаком внимания главы государства к заслугам гражданина.

В связи с этим указом приводятся в соответствие с законодательством некоторые нормативные правовые акты по вопросам награждения государственными наградами. В частности, вносятся изменения в описание орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь; дополняется перечень почетных званий вновь учрежденными в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим почетные звания; утверждаются два вида специальных листов об объявлении Благодарности Президента Беларуси (для физических лиц и для организаций или коллективов работников организаций) и описание специального нагрудного знака к Благодарности Президента Беларуси; регулируются иные спорные вопросы, необходимость разрешения которых исходит из практики награждения.-0-