Лукашенко молодежи: вы надежда и богатство страны

Выступает Александр Лукашенко

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает молодежь искать счастье прежде всего на родине. Об этом он заявил 26 мая на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее", которая состоялась на базе одной из школ Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Живая дискуссия и заинтересованный обмен мнениями велись по самым различным вопросам, от участия в общественной жизни до времени начала учебных занятий, мероприятий в шестой школьный день, спортивных увлечений. Президент ответил на многочисленные вопросы школьников, в том числе личного характера. Общение продолжалось около трех часов.

"Именно под нашим небом - Беларуси - вы сможете быть в полной степени счастливыми и осуществить свою мечту", - уверен белорусский лидер.

Он отметил, что, конечно, можно уехать и за границу, как делают некоторые. "Мы никого не удерживаем", - добавил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает практика, потом может быть достаточно сложно вновь интегрироваться в родную страну, найти свое место в обществе. "Главное - это твоя земля, на которой ты родился. Поэтому я вам советую не как Президент, а как человек: не теряйте своей земли! Живите на ней и старайтесь сделать что-то для той земли, на которой вы родились. Для тех людей, благодаря которым вы, возможно, станете великими и лидерами", - призвал глава государства.

"Вы - наша надежда, богатство страны. И мы обязаны сделать и будем делать все для того, чтобы вы прижились на этой земле, чтобы вы ценили эту землю и защищали", - заверил Александр Лукашенко.

Он также упомянул о перспективных и интересных молодежных проектах в различных регионах Беларуси. "Это заслуживает не только поддержки, но уже уважения. Эти люди делают то великое, что поднимает страну, что наполняет содержанием всю нашу жизнь. Если будут реализованы эти и другие проекты, они принесут мировую славу Беларуси", - сказал глава государства.

До начала встречи Президент ознакомился с достижениями детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры - формула успеха". Школьники продемонстрировали собственные разработки и изобретения. Одна из них - собственноручно собранный 3D-принтер.

В свою очередь минские гимназисты удивили Президента макетами утраченных памятников архитектуры, которые они воссоздают в рамках проекта "Нам засталася спадчына".

Глава государства ознакомился с развитием системы общего среднего образования в Беларуси. Все учебные программы для средней школы к 1 сентября будут обновлены, эта работа практически завершена, доложил министр образования Игорь Карпенко. Президенту продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию "оживающих картинок", для использования которой необходимо всего лишь загрузить специальное приложение на смартфон.

Александр Лукашенко выразил мнение, что кроме содержания важно и оформление учебников, которое должно быть красивым и фундаментальным, но вместе с тем и практичным. "Жалеть денег на учебники нельзя", - сказал он.

В вопросе начала учебных занятий в школах главным должно быть здоровье детей, подчеркнул Президент. "Мы должны определиться, чего мы от этого (переноса начала учебных занятий) хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель - здоровье детей и способность усваивать материал", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко посетил школьный музей государственности и по просьбе ребят сфотографировался с ними на память.

Одной из главных тем состоявшегося откровенного и неформального разговора главы государства с учащимися стала тема развития лидерских качеств. "Как Президент, я просто обязан придавать особое значение молодому поколению. Потому что вижу в вас завтрашний день", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что лидерские качества нужны в самых различных сферах, будь то управление страной или конкретное производство. "Вы можете быть лидерами и в трудовых коллективах. Настоящий лидер - это не только руководитель крупного предприятия, председатель гор-, райисполкома или же глава правительства и Президент. Настоящий лидер - он всегда лидер и в коллективе. Очень надеюсь, что вы и есть такие люди", - отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что молодые люди сумеют достичь поставленных целей. "В стране созданы все условия, чтобы ваша дорога по жизни была успешной. Сложившаяся система образования позволяет сделать осознанный выбор профессии и реализовать те способности, которыми вы обладаете", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также посоветовал школьникам не терять впустую драгоценное время в их юные годы. "В жизни надо делать все в свое время. Если вы сейчас не сделаете то, что должны - получить знания, построить фундамент своей жизни в целом, завтра уже будет поздно, - сказал он. - Сейчас жизнь жутко спрессована. Если потеряешь год, завтра не наверстаешь. У тебя не будет этого времени. Твои сверстники уйдут вперед".

Уже сейчас многие из ребят задумываются о будущей профессии и вступительных экзаменах, а потому естественно возникла тема централизованного тестирования. "Мы сегодня работаем над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр пообещал мне, что абсолютно все тесты будут ориентированы на школьные программы. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе", - отметил глава государства.

Он рассказал, что ранее для составления тестов приглашали представителей научных кругов, которые делали это на своем уровне. "И мы получили, что все наши педагоги (ваши учителя) летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать. Не учиться чему-то, логически мыслить, а зубрить, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что в какой-то степени от тестов откажутся, особенно это касается поступления на творческие специальности. "Мы это сделали еще раньше, но будем расширять. Потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте преподаватель не видит человека. Это плохо", - уверен Президент.

"Этот год посмотрим, и в будущем году окончательно примем решение", - подытожил он.

Много времени участники встречи уделили теме ведения здорового образа жизни. Александр Лукашенко поддержал энтузиазм школьников, посоветовав больше заниматься спортом, особенно в шестой школьный день.

Президент также поддержал инициативу о создании республиканского молодежного парламента. Сейчас существуют молодежные палаты при областных советах депутатов и Минском городском совете. "Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас в определенные дни запускали в Палату представителей и Совет Республики. Работайте".

Отвечая на вопросы личного характера, глава государства рассказал о своих мечтах в детстве. "Я тогда не думал о том, чтобы стать Президентом. И думать не мог. Во-первых, президентов в стране не было. Были генеральные секретари. Но я тоже не думал о том, чтобы стать каким-то там секретарем", - признался Александр Лукашенко.

"Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание, - поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, - у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство и этим людям сделать что-то хорошее", - сказал Президент.

Еще одним желанием в детстве был профессиональный спорт и, в частности, футбол. "Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли", - отметил белорусский лидер.

Он также рассказал об учебе своего младшего сына Николая. "Если вы думаете, что он у меня там особый ребенок, ничего подобного. Как все. В семь подъем, в восемь на занятиях, - сказал Александр Лукашенко. - Обычная школа, обычный ученик. Да, все понимают, что это сын Президента. Но, слава богу, он не любит, когда на него внимания больше обращают, чем это нужно".

Говоря о школьных занятиях, глава государства выразил мнение, что не стоит перегружать учеников большим количеством уроков и слишком сложным материалом, равно как и непомерным объемом домашнего задания. "Иначе получим обратную реакцию. Особенно если дети не понимают сложность материала", - отметил он.

Президенту также был задан вопрос относительно изучения исторических предметов в школе на белорусском языке. "Я категорический противник навязывания ученикам какого-то государственного языка - у нас их два - русский и белорусский. Человек сам должен определиться, на белорусском или русском он будет изучать, - сказал Александр Лукашенко. - Если вы меня спросите, а я как хотел бы... Я хотел бы, чтобы эти предметы изучались на белорусском языке. Мы больше общаемся, в том числе в быту, на русском языке. Белорусского языка в нашем быту не хватает. Плохо это или хорошо? Не знаю. Не думаю, что это катастрофа".

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что многие считают русский язык исключительно российским, но такой подход неверен. "Это наш язык. Мы на этом языке веками разговаривали. Язык - это живое. Нынешний русский язык совершенствовался из века в век. Он стал таким благодаря тому, что мы вложили в него душу, русские люди вложили в него душу, и украинцы не меньше. И даже те народы, которые меньше нашего разговаривали на русском языке. Мы погибали за этот язык. Это наш русский язык. Это великое достояние", - подчеркнул белорусский лидер.

"Правда в том, что у нас есть и другой язык, который нас отличает от других народов. Ведь государство и народ имеют определенные особенности, в том числе свой язык. Если у народа свой язык, значит, это - народ. У нас таких два. Мы богатые", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником того, чтобы искусственно что-то насаждать, иначе может возникнуть отторжение. "Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно", - отметил он.

На встречу с Президентом были приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12-17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

Накануне для школьников организовали экскурсию по одному из современных символов белорусской государственности и суверенитета - Дворцу Независимости.-0-