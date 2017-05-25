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Беларусь должна сыграть роль в обеспечении интеграционного взаимодействия ЕАЭС и ЕС - Воронецкий

26.05.2017 20:02 — Новости Политики | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна сыграть роль в обеспечении интеграционного взаимодействия между ЕАЭС и ЕС. Такое мнение высказал сегодня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий во время круглого стола на тему "Преимущества и вызовы сотрудничества с Европейским союзом стран-соседей на примере Норвегии и Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"По моему твердому убеждению, для Беларуси единственная правильная политика и стратегия - это взвешенные и конструктивные отношения и с Россией, и с Европейским союзом. Такой подход определяется не только нашим географическим положением, но и характером экспортно ориентированной экономики", - сказал депутат. По его словам, Беларусь крайне заинтересована в том, чтобы быть вовлеченной в европейские экономические интеграционные процессы как в ЕС, так и на постсоветском пространстве. "Сегодня мы можем констатировать, что имеем два интеграционных объединения, непосредственно соседствующих друг с другом, - ЕС и ЕАЭС", - заметил Валерий Воронецкий. При этом он обратил внимание, что Беларусь, являясь участником инициативы "Восточное партнерство" и в то же время полноправным членом ЕАЭС, должна воспользоваться своим преимуществом, может и должна играть уникальную роль в обеспечении интеграционного взаимодействия между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Кроме того, Валерий Воронецкий выразил мнение, что с учетом непростой ситуации в регионе и, в частности, событий в Украине, все страны заинтересованы в обеспечении стабильности и безопасности, а Беларусь вносит в это дело свой вклад.

Политолог Денис Мельянцов, говоря о взаимодействии Беларуси и Евросоюза, выразил мнение, что в первую очередь на повестке дня стоит необходимость формирования юридической базы взаимоотношений и, в частности, подписания базового соглашения о сотрудничестве. Или же можно говорить о временном экономическом соглашении, которое дало бы возможность более эффективно выстраивать торгово-экономические контакты, считает он. Денис Мельянцов добавил, что Беларусь конкурентоспособна в сфере IT, производстве мясо-молочной продукции, текстиля и т.д.

По поводу базового соглашения Валерий Воронецкий заверил, что Министерство иностранных дел держит этот вопрос в фокусе своего внимания. Кроме того, он считает важным упрощение визового режима для белорусских граждан при въезде в Евросоюз и напомнил, что переговоры по этому поводу ведутся. Парламентарий убежден, что вопрос упрощения визового режима обязательно будет решен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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