Дорожную карту по устранению барьеров в ЕАЭС разработают к августовской встрече премьер-министров в Астане

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дорожная карта по устранению барьеров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на 2017-2018 годы будет разработана к следующей встрече премьер-министров стран евразийской "пятерки", которую намечено провести 14 августа в Астане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам прошедшего сегодня в Казани заседания Евразийского межправительственного совета.

Выполнение дорожной карты стимулирует предпринимательскую активность и обеспечит реализацию принципа четырех свобод - свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание будет уделяться работе по недопущению дискриминации при допуске к госзакупкам и борьбе с дискриминационными формами налогообложения в странах ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила, что необходимо уходить от практики, при которой местные предприятия могут освобождаться от уплаты некоторых сборов, в то время как предприниматели из других государств союза необоснованно облагаются теми или иными платежами при ввозе продовольственной продукции или промышленных товаров.-0-