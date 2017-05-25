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Дорожную карту по устранению барьеров в ЕАЭС разработают к августовской встрече премьер-министров в Астане

26.05.2017 22:20 — Новости Политики | БелТА  
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26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дорожная карта по устранению барьеров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на 2017-2018 годы будет разработана к следующей встрече премьер-министров стран евразийской "пятерки", которую намечено провести 14 августа в Астане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам прошедшего сегодня в Казани заседания Евразийского межправительственного совета.

Выполнение дорожной карты стимулирует предпринимательскую активность и обеспечит реализацию принципа четырех свобод - свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание будет уделяться работе по недопущению дискриминации при допуске к госзакупкам и борьбе с дискриминационными формами налогообложения в странах ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян отметила, что необходимо уходить от практики, при которой местные предприятия могут освобождаться от уплаты некоторых сборов, в то время как предприниматели из других государств союза необоснованно облагаются теми или иными платежами при ввозе продовольственной продукции или промышленных товаров.-0-

 
 
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Выполнение дорожной карты стимулирует предпринимательскую активность и обеспечит реализацию принципа четырех свобод - свободного перемещения товаров, услуг,...

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