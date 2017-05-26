Лукашенко: я не знаю, как стать президентом

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со школьниками признался, что на самом деле не знает, как стать главой государства.

Белорусский лидер встретился с учащимися в пятницу, аплодисменты зала во время его общения с подростками сорвал вопрос, как стать президентом.

"Двумя словами на этот вопрос ответить невозможно. А самый искренний честный ответ будет такой: я не знаю", – сказал Лукашенко школьнику и вынужден был сделать паузу, потому что зал снова отреагировал – аплодисментами и смехом.

Белорусский лидер признался, что до сих пор не знает, как с ним "такое могло произойти". По его мнению, возможно, поэтому, что люди поверили в его искренность, потому единственным советом, который он мог бы дать школьникам – это быть честными.

"Я не могу дать вам совет, как стать. Могу сказать одно: живите честно. И это будет ваш багаж. Старайтесь с малых лет создать этот багаж, чтобы он потом работал на вас. Потому что, допустив в жизни ошибку, ее трудно будет исправить. А если ты захочешь стать президентом, тебя просветят. Поэтому не допускай того, что может тебе навредить", – приводит телеканал ОНТ слова Лукашенко.

Школьники под впечатлением от посещения Дворца Независимости спрашивали у президента о его самой памятной встрече в этой резиденции.

"Вот чем отличается нынешняя молодежь от той. Я представить не мог, что я в ЦК партии мог попасть, а он пришел в 14 лет залез в кабинет президента страны", – прокомментировал эту экскурсию Лукашенко.

Отвечая на этот вопрос, он вспомнил переговоры лидеров Нормандской четверки, которые состоялись в Минске в феврале 2015 года.

"Если ты намекаешь, что там собралась эта Нормандская четверка по Украине, эта встреча мне действительно запомнилась. Но не факт, что это была самая-самая. Это для страны была важная встреча. После этого о Беларуси стали говорить, как о стране миролюбивой, стране, которая несет мир", – сказал Лукашенко.

В ходе общения президента со школьниками состоялась дискуссия и обмен мнениями по самым различным вопросам – от участия в общественной жизни до времени начала учебных занятий, мероприятий в шестой школьный день, спортивных увлечений. Президент ответил на множество вопросов школьников, в том числе личного характера.