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МИД Беларуси осудил теракт в Египте
26.05.2017 20:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выступило с осуждением теракта в Египте, где погибли почти 30 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany
Неизвестные, вооруженные автоматами, совершили нападение на автобус с христианами-коптами утром 26 мая в районе монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья на юге Египта. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 28 человек, ранения получили более 20. Вместе с тем, коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.
"Беларусь сторона осуждает очередную жестокую вылазку террористов, в результате которой в египетской провинции Эль-Минья погибли десятки человек", — говорится в заявлении МИД.
Белорусские дипломаты подчеркнули, что никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключили в МИД.
Ранее соболезнования от имени белорусского народа и себя лично Египту выразил президент Александр Лукашенко.
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Официальный Минск уверен, что никакие цели не могут служить оправданием терроризму.
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