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МИД Беларуси осудил теракт в Египте

26.05.2017 20:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выступило с осуждением теракта в Египте, где погибли почти 30 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

МИД Беларуси осудил теракт в Египте
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany
Президент выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

Неизвестные, вооруженные автоматами, совершили нападение  на автобус с христианами-коптами утром 26 мая в районе монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья на юге Египта. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 28 человек, ранения получили более 20. Вместе с тем, коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.

"Беларусь сторона осуждает очередную жестокую вылазку террористов, в результате которой в египетской провинции Эль-Минья погибли десятки человек", — говорится в заявлении МИД.

Белорусские дипломаты подчеркнули, что никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключили в МИД.

Ранее соболезнования от имени белорусского народа и себя лично Египту выразил президент Александр Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск уверен, что никакие цели не могут служить оправданием терроризму.

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