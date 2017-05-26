МИД Беларуси осудил теракт в Египте

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выступило с осуждением теракта в Египте, где погибли почти 30 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



© REUTERS Mohamed Abd El Ghany Президент выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

Неизвестные, вооруженные автоматами, совершили нападение на автобус с христианами-коптами утром 26 мая в районе монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья на юге Египта. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 28 человек, ранения получили более 20. Вместе с тем, коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.

"Беларусь сторона осуждает очередную жестокую вылазку террористов, в результате которой в египетской провинции Эль-Минья погибли десятки человек", — говорится в заявлении МИД.

Белорусские дипломаты подчеркнули, что никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключили в МИД.

Ранее соболезнования от имени белорусского народа и себя лично Египту выразил президент Александр Лукашенко.