США не собираются смягчать санкции против России

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Администрация США в настоящее время не планирует ослаблять санкции, введенные против Российской Федерации, и может ужесточить их, заявил журналистам представитель Белого дома.



© Sputnik / Виктор Толочко Плохие новости от Трампа: отмены санкций России ждать долго

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций – Sputnik)", – сказал он на брифинге.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп намерен сохранять санкции, уточнив, что ранее глава государства дал ясно, понять, как РФ может добиться их отмены.

В январе Трамп заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, что не собирается отменять санкций, но не исключает такого шага в будущем. Президент пояснил, что намерен их сохранять на протяжении некоторого времени. Вместе с тем глава государства отметил, что, если страны поладят и Россия окажет помощь США в решении определенных вопросов, незачем сохранять санкционный режим.