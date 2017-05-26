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США не собираются смягчать санкции против России

26.05.2017 20:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая – Sputnik. Администрация США в настоящее время не планирует ослаблять санкции, введенные против Российской Федерации, и может ужесточить их, заявил журналистам представитель Белого дома.

США не собираются смягчать санкции против России
© Sputnik / Виктор Толочко
Плохие новости от Трампа: отмены санкций России ждать долго

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций – Sputnik)", – сказал он на брифинге.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп намерен сохранять санкции, уточнив, что ранее глава государства дал ясно, понять, как РФ может добиться их отмены.

В январе Трамп заявил в интервью изданию The Wall Street Journal, что не собирается отменять санкций, но не исключает такого шага в будущем. Президент пояснил, что намерен их сохранять на протяжении некоторого времени. Вместе с тем глава государства отметил, что, если страны поладят и Россия окажет помощь США в решении определенных вопросов, незачем сохранять санкционный режим.

 
Теги: Минск
 
 
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В Штатах не исключают, что санкционный режим в отношении России может быть ужесточен.

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