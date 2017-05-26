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Лукашенко: пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность границ нашего государства
27.05.2017 09:02 — Новости Политики | БелТА
27 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ, - говорится в поздравлении. - Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки".
Глава государства выразил уверенность, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу пограничники и впредь будут надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу.
Президент выразил слова особой благодарности ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отечества.-0-
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Глава государства выразил уверенность, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу пограничники и впредь будут надежно обеспечивать...
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