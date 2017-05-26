Лукашенко: пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность границ нашего государства

27 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ, - говорится в поздравлении. - Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки".

Глава государства выразил уверенность, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу пограничники и впредь будут надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу.

Президент выразил слова особой благодарности ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отечества.-0-