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Лукашенко: пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность границ нашего государства

27.05.2017 09:02 — Новости Политики | БелТА  
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27 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ, - говорится в поздравлении. - Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки".

Глава государства выразил уверенность, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу пограничники и впредь будут надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу.

Президент выразил слова особой благодарности ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим границы Отечества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства выразил уверенность, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу пограничники и впредь будут надежно обеспечивать...

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