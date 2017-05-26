ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интерес к Беларуси со стороны государств Европы растет - Рахманов

27.05.2017 14:55 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к Беларуси со стороны государств Европы растет. Это отметил сегодня на встрече с представителями республиканского общественного объединения "Белая Русь" председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

На международной арене наблюдаются процессы деинтеграции, что является реакцией на негативные проявления глобализации, отметил Сергей Рахманов. Глобализация, с одной стороны, естественный процесс, направленный на развитие возможностей, с другой - на укрепление политики ведущих держав в их интересах. Европейская интеграция приводит к тому, что многие страны практически полностью теряют экономический суверенитет, главным образом там развивается сфера обслуживания.

Тенденции деглобализации продолжатся, и страны будут искать пути альтернатив, считает Сергей Рахманов. Значительным свидетельством этого является огромный интерес к Беларуси со стороны стран Европы.

Как сообщалось, 30 мая в Минске пройдет заседание Парламентского комитета парламентского измерения Центрально-Европейской инициативы. Делегации 12 стран примут в нем участие. Беларусь председательствует в ЦЕИ в 2017 году, заседание комитета пройдет на тему "Интеллектуализация экономики в регионе ЦЕИ: инновационное производство, управление и человеческий капитал". Как отметил Сергей Рахманов, предложенная тема вызвала большой интерес со стороны ЦЕИ, а заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц, который примет участие в работе, уже выразил уверенность в позитивном результате предстоящего заседания.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики добавил, что сегодня у Беларуси складывается позитивная динамика в отношениях с Западом, и эти отношения будут развиваться. Но приоритетным направлением для Беларуси остается Восток.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тенденции деглобализации продолжатся, и страны будут искать пути альтернатив, считает Сергей Рахманов. Значительным свидетельством этого является огромный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Дипломаты на БелАЭС: топливо, безопасность и "литовский вопрос"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика