Межправсовет ЕАЭС: к каким итогам пришли премьеры?

МИНСК, 27 мая — Sputnik. По итогам заседания межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) премьер-министры стран-участниц объединения договорились по ряду важных вопросов.



Екатерина Штукина Кобяков в Казани: единый рынок газа и лимиты на импорт продуктов

Заседание межправительственного совета прошло накануне в Казани (РФ) — посетил заседание и белорусский премьер-министр Андрей Кобяков, который вместе с коллегами из других стран содружества принял участие в обсуждении насущных проблем.

"Премьер-министры пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ряд вопросов, значимых для углубления интеграционных процессов, в том числе устранение барьеров и ограничений для свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов, цифровую повестку Союза и возможности для внедрения инноваций через поддержку научных исследований и опытно-конструкторских работ в ключевых отраслях", — рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Среди нововведений институтов ЕАЭС — новые полномочия для ЕЭК. Комиссия теперь может развивать нормы и правила конкуренции, одновременно с тем поддерживать наиболее значимые предприятия и даже отрасли промышленности.

Договорились делегаты межправсовета разработать также "дорожную карту" по устранению барьеров на 2017-2018 годы. Предполагается, что документ стимулирует предпринимательскую активность и обеспечит реализацию принципа четырёх "свобод".

Будет разработана в странах ЕАЭС и программа цифровой трансформации.

"Комиссия проинформировала премьер-министров о работе по созданию в странах Союза эффективного механизма "единого окна", который позволит снизить административные издержки бизнеса и упростить внешнеторговую деятельность", — добавили в комиссии.

Страны-участницы союза также накануне подписали соглашение по добровольному согласованию специфических субсидий в отношении промышленных товаров и обсудили механизмы работы ЕЭК.

Уже известно, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 14 августа в Астане (Казахстан).