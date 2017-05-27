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Лукашенко рассчитывает на расширение взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества
28.05.2017 09:09 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
28 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Высокие достижения вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.-0-
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"Высокие достижения вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств", - отметил глава государства.
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