МИНСК, 28 мая — Sputnik. Новая серия мультсериала "Симпсоны" затронет актуальные политические новости — взаимоотношения 45-го президента США Дональда Трампа и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

В начале мая Трамп уволил главу ФБР Коми — по словам президента, тот "плохо выполнял свою работу". До этого Коми вел расследование о "связях" президента с Россией.

Ситуацию обыгрывают в новой серии "Симпсонов", которая, согласно анонсу, будет посвящена 125-дневному сроку Трампа в должности президента США.

В анонсе новой серии мультсериала Трамп просит Коми обнять его и "начать все сначала". Появляется там и призрак экс-президента США Ричарда Никсона, с которым сравнила не так давно Трампа экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Серия "Симпсонов" про Трампа и его прическу вскоре выйдет на американском телеканале Fox.

Мультсериал "Симпсоны" выходит с 1989 года и успел высмеять многих политиков и мировых звезд. В свое время в сериале буквально предсказали то, что Трамп станет президентом США — задолго до того, как он объявил о подобном намерении.