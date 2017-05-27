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"Симпсоны" высмеяли отношения Трампа и Коми
28.05.2017 09:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Новая серия мультсериала "Симпсоны" затронет актуальные политические новости — взаимоотношения 45-го президента США Дональда Трампа и экс-директора ФБР Джеймса Коми.
© AFP/ Odd ANDERSEN
В начале мая Трамп уволил главу ФБР Коми — по словам президента, тот "плохо выполнял свою работу". До этого Коми вел расследование о "связях" президента с Россией.
Ситуацию обыгрывают в новой серии "Симпсонов", которая, согласно анонсу, будет посвящена 125-дневному сроку Трампа в должности президента США.
В анонсе новой серии мультсериала Трамп просит Коми обнять его и "начать все сначала". Появляется там и призрак экс-президента США Ричарда Никсона, с которым сравнила не так давно Трампа экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
Серия "Симпсонов" про Трампа и его прическу вскоре выйдет на американском телеканале Fox.
Мультсериал "Симпсоны" выходит с 1989 года и успел высмеять многих политиков и мировых звезд. В свое время в сериале буквально предсказали то, что Трамп станет президентом США — задолго до того, как он объявил о подобном намерении.
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Персонаж президента США в новом выпуске The Simpsons попросит экс-главу ФБР "начать все сначала".
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