Белорусский и российский спецназы проведут совместные учения

Совместное тактико-специальное учение спецназа ВДВ России и сил спецопераций Беларуси пройдет в октябре на белорусской территории.

Как сообщили в Минобороны России по итогам соответствующих переговоров с белорусскими коллегами, представители военных делегаций двух стран согласовали время, замысел и порядок проведения совместных учений.

Учение планируется провести в начале октября на полигонах в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах.

Учение будет проводиться согласно Плану сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ заострил внимание на том обстоятельстве, что "русские делают упор на противостояние с НАТО, а белорусы эту тему вообще обходят".