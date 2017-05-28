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Белорусский и российский спецназы проведут совместные учения
29.05.2017 12:15 — Новости Политики | БДГ
Совместное тактико-специальное учение спецназа ВДВ России и сил спецопераций Беларуси пройдет в октябре на белорусской территории.
Как
Учение планируется провести в начале октября на полигонах в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах.
Учение будет проводиться согласно Плану сотрудничества между министерствами обороны двух стран.
Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ
В свою очередь НАТО одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений "Запад-2017"
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Совместное тактико-специальное учение спецназа ВДВ России и сил спецопераций Беларуси пройдет в октябре на белорусской территории.
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