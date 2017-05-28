Что ищет СБУ в офисах Яндекса

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) объясняет обыски в киевском и одесском офисах интернет-компании "Яндекс. Украина" статьей 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена").

В пресс-службе интернет-компании подтвердили, что в офисах проводят обыски представители Службы безопасности Украины. Но с чем эти действия связаны, сотрудники украинского офиса интернет-компании не знают.

В СБУ пояснили, что речь идет о следственных действиях в рамках уголовного производства по статье о государственной измене. По украинскому законодательству под определение "государственная измена" попадают и действия, угрожающие информационной безопасности страны.

В украинском отделении "Яндекса" утверждают, что всегда работали в соответствии с действующим украинским законодательством. "Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Более 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и еще несколько десятков различных проектов", — отметили в компании.

Компания "Яндекс. Украина" с 26 мая прекратила выполнять свои финансовые обязательства по договорам в связи с санкциями, разослав соответствующие уведомления своим клиентам.

Как ранее сообщал Sputnik, Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru, а также к телеканалам РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", антивирусному программному обеспечению "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины против российских интернет-ресурсов.