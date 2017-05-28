ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта

29.05.2017 17:48 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Что ищет СБУ в офисах Яндекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика