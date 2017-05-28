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Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта
29.05.2017 17:48 — Новости Политики | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая, сообщили БЕЛТА в
Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.
Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.-0-
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Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его...
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