Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.-0-