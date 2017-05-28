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Посол Беларуси в Сербии награжден орденом Сербского Знамени второй степени

29.05.2017 18:14 — Новости Политики | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Сербии Владимир Чушев награжден орденом Сербского Знамени второй степени за заслуги в развитии и укреплении миролюбивого сотрудничества и дружественных отношений между Беларусью и Сербией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Орден Владимиру Чушеву вручил Президент Сербии Томислав Николич на встрече по случаю завершения дипломатической миссии.

Стороны также обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие Минска и Белграда на международной арене.

Президент Сербии высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия во всех областях, а также выразил благодарность послу Беларуси за его личный вклад в развитие и углубление белорусско-сербских отношений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Орден Владимиру Чушеву вручил Президент Сербии Томислав Николич на встрече по случаю завершения дипломатической миссии.

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