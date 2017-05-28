29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Таиланда прибыла в Беларусь, где будет находиться с визитом до 2 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей, в программе пребывания - встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, а также Министерства экономики (при участии представителей Национального агентства инвестиций и приватизации и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей). С иностранными гостями проведет переговоры заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Планируется, что делегация примет участие в бизнес-форуме, который пройдет в Белорусской торгово-промышленной палате. Кроме того, намечены переговоры в Государственном военно-промышленном комитете.-0-