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Парламентская делегация Таиланда прибыла в Беларусь

29.05.2017 20:15 — Новости Политики | БелТА  
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Парламентская делегация Таиланда прибыла в Беларусь

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Таиланда прибыла в Беларусь, где будет находиться с визитом до 2 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей, в программе пребывания - встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, а также Министерства экономики (при участии представителей Национального агентства инвестиций и приватизации и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей). С иностранными гостями проведет переговоры заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Планируется, что делегация примет участие в бизнес-форуме, который пройдет в Белорусской торгово-промышленной палате. Кроме того, намечены переговоры в Государственном военно-промышленном комитете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей, в программе пребывания - встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, а также Министерства...

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