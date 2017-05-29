Минск бряцает оружием: что будет на параде 3 июля

Александр Лукашенко приказал в этом году денег на парад не жалеть, власти обещают впечатляющее зрелище. Эксперты считают, что это пиар-акция, которая нужна, чтобы показать, что Беларусь готова к отражению угрозы, а вот население подобные траты в кризис может не одобрить.

Не жалеть средств на парад

Александр Лукашенко приказал не экономить средства при подготовке парада ко Дню независимости Беларуси.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб», — заявил Лукашенко, заслушивая доклад о проведении военного парада ко Дню Независимости.

Он подчеркнул, что народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении: «и увидеть лицо своих защитников, солдат… не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС».

Что еще обещают власти 3 июля?

Власти не жалеют громких эпитетов о параде: ожидается особый сценарий и новая концепция, гостям покажут не только военную, но и гражданскую технику. Поставлена задача сделать парад максимально зрелищным, праздник должен продемонстрировать лучшее, что создается усилиями всего белорусского народа, став символом консолидации общества, заявил министр обороны Андрей Равков.

Правда, по его словам, порядок проведения мероприятия будет всё же традиционным, но зрителей ожидают некоторые новшества.

«Будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, увеличено число коробок механизированной колоны — их численность, по нашим предварительным расчетам, составит около 220 единиц техники», — отметил Равков.

На парад выйдут бронированные машины «Кайман» и V1, радиорелейными станциями, мобильными зенитными артиллерийскими комплексами 2К20 «Зенит», спасательная и медицинская техника, недавно приобретенная эскадрилья из 12 вертолетов Ми-8МТВ-5.

Уже традиционно будут участвовать и российские войска (на этот раз на вертолетах и самолетах), против чего неоднократно протестовали представители белорусской оппозиции.

После парада часть техники решено оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть вблизи и потрогать ее, сообщает БелТА .

«Все затраты на проведение парада внесены в те ассигнования, которые выделены Вооруженным Силам. Бюджет не увеличится», — пообещал министр.

Пиар-акция. Что скажут беларусы?

«Фраза: «Денег на парад не станем жалеть», это прежде всего красивая фраза. Как подчеркнул журналистам Равков, расходы будут в пределах оборонного бюджета. Лишние деньги не пойдут», — сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.

Он также обратил внимание на то, что сам по себе оборонный бюджет — скромный. «Хотя белорусского официального лидера показывают милитаристом, с намеком, что все диктаторы такие. Но оборонный бюджет нашей страны — 924 млн. рублей, это примерно 0,5 мрд. долларов. Это меньше, чем в Литве, где оборонный бюджет — 700 млн. евро. Причем, литовский растет, а белорусский заметно скукожился за последние годы из-за экономического кризиса», — пояснил эксперт.

Другое дело, добавил Класковский, что этого скудного оборонного бюджета не хватает на модернизацию военных сил: проводится точечное обновление ПВО и сил спецопераций, а артиллерия, сухопутные войска сидят на голодном пайке. «Так что, бюджет надо было бы выделять на модернизацию, а не на пиар. Но для полноценного обновления, по данным военных экспертов, нам нужно 3 млрд. в год, а у нас в шесть раз меньше», — добавил политический обозреватель.

Класковский обращает внимание, что себя исчерпала белорусская экономическая модель, а значит, деградирует всё, в том числе и армия. «Официальный лидер, наверное, понимает это в глубине души, но хочет произвести пиар-эффект. Но как на это среагирует население? Думаю, такие траты в кризис на шагистику, показуху, парады не очень вдохновляют», — добавил эксперт.

В качестве плюсов существующей сегодня в Беларуси военной системы он назвал то, что власти перенесли основные празднования с 9 мая на 3 июля, на празднование Дня независимости страны, а после ситуации в Крыму в военной доктрине появилось понятие «гибридной войны». С другой стороны, показанные на парадах образцы военной техники часто существуют в единичном экземпляре.

«Это и демонстрация того, что Беларусь готова отражать агрессию по всем азимутам. Намёк недругам, и в том числе, может быть, сегодняшним союзникам, которые для Беларуси представляют определенную опасность», — заключил Александр Класковский.