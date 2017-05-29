Союзные парламентарии обсудят 1-2 июня в Могилеве приоритетные направления молодежной политики

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 1-2 июня состоится заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России, министерств труда и социальной защиты двух стран, а также органов власти Могилевской области и общественных организаций.

Участники заседания рассмотрят приоритетные направления молодежной политики в Союзном государстве, вопросы государственной социальной поддержки молодежи, обеспечения права молодежи на труд и работы с социально уязвимыми категориями граждан из числа молодых людей, а также обсудят роль общественных объединений в работе с подрастающим поколением.

Как планируется, в Могилеве пройдет встреча делегации Парламентского собрания депутатов с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Владимиром Доманевским и заместителем председателя Могилевского областного Совета депутатов Ириной Раинчик. Также в программе - посещение Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского, "SOS - Детская деревня Могилев" и филиала Белорусской государственной академии музыки. -0-