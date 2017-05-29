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Лукашенко переизбран на пост Президента НОК
30.05.2017 10:11 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост Президента Национального олимпийского комитета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.
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Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.
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