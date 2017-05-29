Лукашенко проводит Олимпийское собрание НОК Беларуси

НОК Беларуси. Фото из архива

30 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко проводит в Минске Олимпийское собрание НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что проведение собрания долго откладывалось. Потребовалось время, чтобы внимательно рассмотреть итоги прошедшего олимпийского цикла, оценить перспективы выступления на предстоящей зимней Олимпиаде, обсудить подготовку к летним Играм в Токио. "В ходе Олимпийского собрания мы должны очень откровенно и принципиально дать оценку развития олимпийского движения и всей нашей отрасли. Применительно к сегодняшним реалиям нам необходимо пересмотреть и кадровый состав Национального олимпийского комитета, руководящих органов. По разным причинам, прежде всего объективным", - сказал он.

В корректировке нуждается и устав НОК, заметил глава государства.

Как сообщалось, на собрании планируется избрать Президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации. Участники мероприятия обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрят отчет ревизионной комиссии о деятельности Национального олимпийского комитета за период 2013-2016 годов, а также иные организационные вопросы.

Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Планируется также обсудить проблемные вопросы и перспективы спортивной отрасли Беларуси.

В числе участников собрания - руководители республиканских федераций, центров олимпийской подготовки, управлений спорта и туризма облисполкомов и Минского горисполкома.-0-