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Лукашенко переизбран на пост Президента НОК
30.05.2017 10:11 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост Президента Национального олимпийского комитета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации "Белорусская федерация хоккея" Семен Шапиро.
В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Швецов, Олег Шепель, Антон Юспа.
Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.
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Впервые Александр Лукашенко возглавил НОК 15 мая 1997 года.
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