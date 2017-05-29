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Мясникович предложил провести серию встреч и консультаций между парламентскими группами ЦЕИ

30.05.2017 10:52 — Новости Политики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске предложил провести серию встреч и консультаций между парламентскими группами ЦЕИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Михаил Мясникович, идея взаимовыгодного сотрудничества центральноевропейских стран как никогда актуальна сегодня, когда идет поиск новых драйверов экономического роста и конкурентоспособности национальных экономик, страны сталкиваются с вызовами четвертой индустриальной революции, старения населения и экологической безопасности. "Предлагаю провести серию встреч и консультаций между парламентскими группами наших стран, разделяющих идеи кооперации в регионе ЦЕИ, для "мозгового штурма" и включения в трехлетний план действий новых мер, направленных на ускорение сотрудничества в приоритетных сферах, ответа на глобальные и региональные вызовы и угрозы", - сказал спикер.

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Теги: Минск
 
 
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Как отметил Михаил Мясникович, идея взаимовыгодного сотрудничества центральноевропейских стран как никогда актуальна сегодня.

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