Мясникович предложил провести серию встреч и консультаций между парламентскими группами ЦЕИ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске предложил провести серию встреч и консультаций между парламентскими группами ЦЕИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Михаил Мясникович, идея взаимовыгодного сотрудничества центральноевропейских стран как никогда актуальна сегодня, когда идет поиск новых драйверов экономического роста и конкурентоспособности национальных экономик, страны сталкиваются с вызовами четвертой индустриальной революции, старения населения и экологической безопасности. "Предлагаю провести серию встреч и консультаций между парламентскими группами наших стран, разделяющих идеи кооперации в регионе ЦЕИ, для "мозгового штурма" и включения в трехлетний план действий новых мер, направленных на ускорение сотрудничества в приоритетных сферах, ответа на глобальные и региональные вызовы и угрозы", - сказал спикер.

/Будет дополнено/.-0-